Brasile: governo include Unità sanitarie di base nel programma di privatizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha incluso le Unità di assistenza sanitaria di base nella lista di concessioni e privatizzazioni inclusa nel Programma di partnership e investimento (Ppi). L'obiettivo del passaggio del servizio ai privati è quello di rendere possibile lo studio e la valutazione di collaborazioni tra il settore pubblico e privato per "la costruzione, l'ammodernamento e il funzionamento delle Unità sanitarie di base negli stati e nei municipi", recita il testo del decreto firmato dal presidente Jair Bolsonaro pubblicato in Gazzetta ufficiale. A partire da questa disposizione saranno strutturati progetti pilota per studiare un modello applicabile. Il sottosegretario al Ppi, Martha Seillier, ha spiegato che la misura mira ad espandere le collaborazioni nel settore sanitario. "Siamo consapevoli della sfida di portare più infrastrutture e servizi di qualità a diversi municipi in Brasile e crediamo che il modello dei partenariati pubblico-privato possa essere la chiave per ottenere i risultati che la popolazione tanto merita", ha detto. (segue) (Brb)