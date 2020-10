Brasile: governo include Unità sanitarie di base nel programma di privatizzazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delusione per la lentezza dell'agenda delle privatizzazioni è stata anche la giustificazione presentata da Salim Mattar e Paulo Uebel per aver lasciato ad agosto la carica di, rispettivamente sottosegretario alle privatizzazioni e alla sburocratizzazione del ministero dell'Economia. Con le loro dimissioni è salito a sette il numero dei funzionari voluti da Guedes per portare avanti l'ambizioso piano di riforme in chiave neoliberale e che hanno rinunciato all'incarico. In precedenza avevano lasciato i propri incarichi il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Marcos Cintra, il sottosegretario alle finanze, Caio Megale, il sottosegretario al tesoro, Mansueto Almeida e i presidenti delle banche statali Banco do Brasil, Rubem Novaes e Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale, Bndes, Joaquim Levy. (Brb)