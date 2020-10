Decreto Ristori: Conte, lavoriamo per scongiurare serrata generalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi le misure del decreto Ristori, ha risposto a chi gli chiedeva se escludesse la possibilità di chiuse totali, ha affermato: "Stiamo lavorando per scongiurare un lockdown generalizzato. Non vogliamo ritrovarci davanti a questa prospettiva ma per farlo dobbiamo operare adesso con scelte che sembrano dolorose". Non ci sono misure per far abbassare la curva "che non abbiano un impatto". (Rin)