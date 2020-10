Covid: Conte, bene proteste ma violenza non porta a nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono manifestazioni di protesta davanti a palazzo Chigi ogni giorno. Non siamo isolati dalla realtà circostante", ma "la deriva nella violenza non possiamo condividerla". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi le misure del decreto Ristori. Abbiamo "già una pandemia che ci crea problemi. E cerchiamo di risolvere in modo costruttivo, la violenza non porta a nulla". (Rin)