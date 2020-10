Decreto Ristori: Gualtieri, sei nuove settimane Cig, in legge Bilancio ulteriori risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Decreto Ristori "ci sono sei nuove settimane di cassa integrazione, che consentiranno a tutti di non avere periodi vuoti con l'esaurimento di quelle già previste dal decreto agosto, e che potranno essere usufruite fino al 31 gennaio". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, parlando in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Naturalmente - ha aggiunto - nella legge di Bilancio poi stanzieremo le ulteriori risorse per avere quelle 18 settimane oggettive complessive che avevamo annunciato". (Rin)