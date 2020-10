© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte del Dpcm "proposte per abbassare la curva" diverse da quelle introdotte nel Dpcm "non ce ne sono state". Lo ha chiarito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi le misure del decreto Ristori. Il premier lo ha precisato rispondendo ad una domanda sui distinguo in maggioranza sulla strategia di contrasto della pandemia. (Rin)