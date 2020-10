Lazio: Righini (Fd'I), verifiche comitato controllo contabile regionale su incarichi legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla notizia diffusa nei giorni scorsi sul caso delle parcelle pagate con centinaia di migliaia di euro delle casse regionali alla avvocatessa del Foro di Terni, Giancarlo Righini presidente del Comitato controllo contabile della Regione Lazio e componente della Commissione Bilancio, riunitasi oggi per trattare la questione degli incarichi legali per debiti fuori bilancio, ritiene che "l'incresciosa vicenda - dice Righini- debba essere oggetto di verifiche da parte del Co.re.co.co., essendoci la necessità di accertare se si configurano gli estremi del danno erariale, anche considerando che alle dipendenze della amministrazione Regionale ci sono decine di qualificati avvocati e tenendo presente che il deficit della Pisana dovrebbe sconsigliare fortemente uscite di tale entità". Il presidente del Co.re.co.co. sottolinea inoltre la necessità di fare al più presto piena luce su quello che, ad una prima interpretazione dei fatti fornita dalla stampa, "sembra essere un conflitto d'interessi pubblici e privati, tra l'avvocatessa umbra ed il direttore generale del Policlinico Umberto I".(Com)