Nagorno-Karabakh: ministero Esteri Baku, vittime e feriti dopo attacchi armeni nel distretto di Barda

- Nella giornata di oggi 4 civili, tra cui un minore, sono stati uccisi e altri 13, compresi bambini e donne, sono rimasti gravemente feriti a causa del lancio di missili provenienti dal sistema reattivo Smerch, lanciati dalle forze armate dell'Armenia contro il distretto azerbaigiano di Barda. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Baku, secondo quanto riportato da una nota stampa dell'ambasciata dell'Azerbaigian a Roma. "Questo è un altro crimine di guerra commesso dall'Armenia in grave violazione degli obblighi del diritto internazionale umanitario, che per la terza volta negli ultimi giorni ha gravemente violato il cessate il fuoco umanitario concordato attraverso i continui sforzi dei mediatori internazionali", si legge nella nota diffusa dalla diplomazia di Baku. "La commissione di un altro sanguinoso crimine da parte delle forze armate armene, alla vigilia dell'incontro dei ministri degli Esteri dei due Paesi con i copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce a Ginevra, è una chiara dimostrazione del fatto che l'aggressore Armenia non è interessata a una soluzione politica del conflitto e cerca a tutti i costi di ostacolare i negoziati. La leadership politica e militare dell'Armenia è pienamente responsabile del crimine contro l'umanità commesso nei confronti della popolazione civile dell'Azerbaigian. Invitiamo la comunità internazionale ad assumere una posizione ferma per garantire che i criminali rispondano davanti al tribunale della giustizia", conclude la nota. (segue) (Res)