Nagorno-Karabakh: ministero Esteri Baku, vittime e feriti dopo attacchi armeni nel distretto di Barda (2)

- Sulla questione è intervenuto l'ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada. "Dopo l'annuncio di tutti e tre i regimi di cessate il fuoco, l'Armenia ha lanciato razzi a grappolo contro le città azerbaigiane lontane dal fronte Le prime due volte a Ganja, e ora a Barda, uccidendo civili e bambini innocenti, commettendo crimini di guerra", ha dichiarato Ahmadzada. "I paesi che chiedono un cessate il fuoco devono finalmente capire che l'Armenia vuole la guerra, non la pace. Devono capire che l'obiettivo dell'Armenia è mantenere sotto occupazione i territori dell'Azerbaigian, e per questo l'Armenia è pronta a trascinare l'intera regione, anche il mondo, nel grande caos. C'è solo una via d'uscita da questa situazione. L'intera comunità mondiale deve imporre all'Armenia la pace e chiedere il ritiro immediato, incondizionato e completo delle truppe dell'Armenia dai territori occupati dell'Azerbaigian. Non bisogna credere alle suppliche ingannevoli e alle lacrime di coccodrillo dell'Armenia, aggressore! Il sangue di quanti altri innocenti bambini azerbaigiani deve scorrere affinché il mondo capisca qual è il vero volto dell'Armenia? Dopo tutto questo, chiedere un cessate il fuoco senza le garanzie richieste dall'Azerbaigian significa creare le condizioni affinché l'Armenia possa bombardare la popolazione civile azerbaigiana", ha concluso l'ambasciatore azerbaigiano. (Res)