Finanza: Gualtieri, prospettiva solida, in grado di far fronte a tutti gli scenari

- La finanza pubblica italiana "è solida e proprio per questo ci consente di mettere in campo interventi come questo" del decreto Ristori. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, parlando in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Era necessario fare un intervento aggiuntivo, avevamo le risorse per farlo e lo abbiamo fatto", ha aggiunto Gualtieri, che ha ribadito: "La nostra prospettiva è solida, sia rispetto alle previsioni per quest'anno sia per l'anno prossimo. Nella Nadef (Nota di aggiornamento al Def) abbiamo indicato anche dei possibili scenari avversi, e quindi siamo in grado di far fronte a tutti gli scenari". (Rin)