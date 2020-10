Decreto Ristori: Gelmini (FI), ci facciano commentare un testo ufficiale anziché veline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri "ha approvato il cosiddetto decreto ristori, ora però ci facciano commentare un testo ufficiale, pubblicato subito in Gazzetta, con coperture economiche certe e non le solite veline. Anche perché milioni di italiani aspettano di avere certezze e non è più il tempo dei comunicati e delle conferenze stampa". Lo afferma la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini. (Com)