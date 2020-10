Decreto Ristori: M5s, risposta rapida a imprese e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Decreto Ristori "assicuriamo indennizzi e ristori celeri per le categorie più colpite dalle nuove restrizioni". Lo sottolineano i portavoce del M5s in commissione Bilancio alla Camera. "In particolare sono previsti bonifici a fondo perduto dal 100 per cento al 200 per cento di quanto già erogato con il Decreto Rilancio, e per alcuni settori specifici fino al 400 per cento di quanto ricevuto pochi mesi fa, un credito d'imposta al 60 per cento sugli affitti commerciali, dal mese di ottobre fino a fine anno, la cancellazione della seconda rata Imu, la sospensione dei contributi per le imprese nel mese di novembre, le indennità da mille euro per i lavoratori dello spettacolo, degli stabilimenti termali e dello sport, due nuove mensilità di reddito di emergenza, risorse per il turismo e il blocco dei licenziamenti fino a fine gennaio con la garanzia di ulteriori settimane di cassa integrazione. Nel ristoro a fondo perduto saranno coinvolti anche taxi e ncc, data la prevista riduzione del traffico cittadino", sottolineano i deputati M5s, secondo cui "si tratta di sostegni concreti e immediati per alleviare il peso di limitazioni inevitabili per scongiurare il dramma vissuto solo pochi mesi fa. Dobbiamo, ancora una volta, restare uniti nell'emergenza". (Com)