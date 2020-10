Proteste contro le misure anti-Covid: scontri tra manifestanti e polizia a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sorta di flash mob: una chiamata a manifestare contro le limitazioni per arginare la diffusione del Covid, è stata promossa attraverso i social dall’estrema destra per dare appuntamento ai manifestati alle 19 in Piazza del Popolo a Roma. Un modo -secondo quanto apprende Agenzia Nova - per tentare di cogliere di sorpresa le forze dell’ordine che, invece, puntuali si sono presentate in forze. Alle 19.30 circa, i manifestanti che si sono radunati, dopo aver dato alle fiamme alcuni cassonetti, hanno tentato di sfondare il cordone di polizia che presidiava via di Ripetta. Cinque minuti di tensioni, poi i manifestanti hanno desistito. La guardia delle forze dell’ordine in zona, però, resta alta.