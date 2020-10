Slovenia: parlamento respinge proposta per referendum contro aumento spese difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di Lubiana ha respinto la proposta dell'opposizione per indire un referendum consultivo sul piano di spese aggiuntive per la difesa presentato dal governo sloveno. Nonostante la maggior parte dei partiti dell'opposizione abbia sostenuto la proposta della Sinistra per indire un referendum, nel parlamento sloveno ha prevalso la linea del governo guidato dal premier Janez Jansa per la necessità di maggiori investimenti nella difesa nel rispetto degli impegni internazionali. Il parlamento di Lubiana dovrebbe quindi votare nelle prossime settimane l'approvazione del piano di spesa che prevede investimenti da 780 milioni di euro nella difesa per il periodo 2021-2026. Si tratta di un piano presentato dalla Slovenia nell'ottica di avvicinare le spese nel settore fino all’obiettivo del 2 per cento del Pil posto dalla Nato. (segue) (Lus)