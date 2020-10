Slovenia: parlamento respinge proposta per referendum contro aumento spese difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto spiegato nei giorni scorsi dal ministro della Difesa di Lubiana, Matej Tonin, in un'intervista ad "Agenzia Nova", "il nostro governo sta facendo tutto il possibile" per raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del Pil in spese per il settore. "In primavera ho presentato un piano per nuovi investimenti nelle forze armate slovene, un pacchetto speciale che prevede 780 milioni di euro per nuovi investimenti nei prossimi sei anni. Ora il documento è in procedura nel parlamento di Lubiana e il voto finale si terrà nel mese di novembre", ha dichiarato Tonin secondo cui il governo sta preparando il bilancio 2021-2022 e questo documento è già integrato nel piano di spesa. "In accordo con questo documento spenderemo oltre 100 milioni di euro ogni anno per investimenti nella difesa, nell’arco dei prossimi sei anni. Siamo concentrati sullo sviluppo di veicoli armati, aerei, elicotteri, strutture che ospitano i militari, ed equipaggiamento per i soldati”, ha detto. Secondo il ministro Tonin, “sarà il più grande pacchetto di investimenti dell’ultimo decennio in Slovenia”. (segue) (Lus)