Germania: omicidio Luebcke, verdetto processo potrebbe essere emesso il primo dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere emesso il primo dicembre prossimo il verdetto del processo per l'omicidio di Walter Luebcke, presidente del distretto governativo di Kassel in Assia, ucciso il 2 giugno 2019 nella propria abitazione con un colpo di pistola alla testa esploso da distanza ravvicinata. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il procedimento è stato avviato il 16 giugno scorso e vede come principale imputato l'estremista di destra Stephan Ernst come autore materiale dell'omicidio. Un altro sostenitore della destra radicale è, invece, accusato di favoreggiamento e di aver ispirato Ernst con le sue idee politiche. Esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Luebcke era un deciso sostenitore dell'accoglienza dei rifugiati in Germania e un intransigente avversario della destra radicale, nei cui ambienti era divenuto bersaglio di campagne di odio. (Geb)