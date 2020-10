Guinea: Borrell, Ue sostiene diplomazia per ripristino fiducia, le parti godano libertà movimento ed espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sostiene gli sforzi di diplomazia preventiva dell'Ecowas (la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale), dell'Unione africana e delle Nazioni Unite per ripristinare la fiducia in Guinea. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, a seguito delle elezioni presidenziali del 18 ottobre. L'Unione europea prende atto dell'annuncio dei risultati provvisori da parte della Commissione elettorale nazionale indipendente (Ceni) della Guinea. Nonostante il ballottaggio si sia svolto con calma, restano interrogativi sulla credibilità del risultato, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione dei verbali e il conteggio finale dei voti, si legge in una nota del Servizio europeo dell'azione esterna (Seae). Questi dovranno essere affrontati attraverso un dialogo inclusivo e la continuazione del processo di convalida legale. "L'Ue sostiene gli sforzi di diplomazia preventiva dell'Ecowas, dell'Unione africana e delle Nazioni Unite per ripristinare la fiducia. A tal fine, tutti gli attori coinvolti in questo processo devono poter godere appieno della loro libertà di movimento ed espressione. È inoltre importante che i mezzi di comunicazione, in particolare l'accesso a Internet, siano garantiti in tutte le circostanze", continua il Seae. Infine, l'Ue condanna ancora una volta le violenze che hanno causato la morte di molte persone, indipendentemente dagli autori ed esorta le autorità ad avviare indagini indipendenti in modo che la giustizia possa essere garantita il prima possibile. (Beb)