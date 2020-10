Afghanistan: inviato speciale Usa, finestra per raggiungere accordo politico non resterà aperta per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ha lanciato l’allarme sull’alto livello di violenza nel Paese con continui scontri e attacchi tra le forze di sicurezza afgane e gli estremisti talebani. In un messaggio diffuso su Twitter prima di partire alla volta del Qatar, Khalizad ha dichiarato: “Torno nella regione deluso dal fatto che, nonostante gli impegni per ridurre la violenza, non siano stati registrati passi avanti. La finestra per raggiungere un accordo politico non rimarrà aperta per sempre". I colloqui tra le delegazioni del governo di Kabul e dei talebani sono in corso a Doha da metà settembre, ma i progressi sono stati lenti e diplomatici e funzionari hanno avvertito che l'aumento della violenza in patria sta minando la fiducia sul raggiungimento di accordo. "Le parti devono superare lo stallo e avviare negoziati sostanziali", ha sottolineato Khalilzad, secondo cui è necessario trovare quanto prima un’intesa sulla riduzione delle violenze che porti a un cessate il fuoco permanente in Afghanistan. (segue) (Nys)