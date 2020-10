Afghanistan: inviato speciale Usa, finestra per raggiungere accordo politico non resterà aperta per sempre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, Khalilzad ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i talebani per "ristabilire" i loro impegni nell'ambito dell’intesa sul ritiro dei militari Usa e una diminuzione delle vittime afgane nel conflitto. L'accordo raggiunto lo scorso 29 febbraio in Qatar tra Stati Uniti e talebani ha aperto la strada per un ritiro dei militari stranieri presenti nel Paese entro maggio 2021 in cambio di una serie di garanzie da parte del gruppo estremista sulla fine degli attacchi terroristici, il raggiungimento di un cessate il fuoco permanente e l’inizio di colloqui con il governo di Kabul per avviare una condivisione del potere. Lo scorso 24 ottobre un ordigno posto sul ciglio della strada ha colpito un autobus, provocando la morte di nove civili a est di Kabul. Ieri tre persone sono state uccise e altre 33 ferite durante un attacco contro un centro delle unità speciali della polizia afgana nella provincia orientale di Khost. (Nys)