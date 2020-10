Ue-Cina: deputati commissione commercio Parlamento, sì ad accordo per proteggere 200 prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo dovrebbe sostenere l'accordo tra l'Unione europea e la Cina che proteggerebbe 200 prodotti europei e cinesi. E' quanto hanno affermato i deputati della commissione per il commercio del Parlamento europeo. In una risoluzione approvata con 38 voti, un voto contrario e tre astensioni, i deputati hanno appoggiato l'accordo dell'Ue con la Cina, firmato a settembre 2020, che garantirà che cento prodotti europei recanti indicazioni geografiche (Ig), come Cava, Feta, Munchener Bier, Polska Wodka, Prosciutto di Parma e Queso Manchego, saranno protetti contro le imitazioni e l'abuso del nome. In cambio, cento prodotti cinesi godranno dello stesso tipo di protezione nell'Ue. Entro quattro anni, inoltre, l'accordo sarà esteso per includere altri 175 prodotti europei e cinesi. Sebbene gli eurodeputati abbiano accolto con favore l'accordo che vedono principalmente come un rafforzamento della fiducia, invitano la Cina a estendere la cooperazione costruttiva ai negoziati in corso su un accordo bilaterale di investimento, nonché in aree di conflitto come le sovvenzioni industriali, le imprese di proprietà statale, il trasferimento tecnologico forzato, la reciprocità negli appalti pubblici e la sovraccapacità nell'acciaio, nell'alluminio e nell'high-tech. (segue) (Beb)