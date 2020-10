Ue-Cina: deputati commissione commercio Parlamento, sì ad accordo per proteggere 200 prodotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo voterà sulla sua approvazione dell'accordo e della risoluzione che l'accompagna nella sua prima sessione di novembre, dall'11 al 12 novembre. Con il consenso del Parlamento, il Consiglio deve adottare l'accordo in modo che possa entrare in vigore all'inizio del 2021. Nel 2019 la Cina è stata la terza destinazione per i prodotti agroalimentari dell'Ue per un valore di 14,5 miliardi di euro. È anche la seconda destinazione per le esportazioni dell'Ue di prodotti Ig, rappresentando il 9 per cento in valore, compresi vini, bevande spiritose e prodotti agroalimentari. Nel 2018 e nel 2019, tuttavia, l'80 per cento dei sequestri di merci contraffatte e piratate ha avuto origine in Cina, causando una perdita di 60 miliardi di euro ai fornitori dell'Ue. (Beb)