Roma: puledro imprigionato nel fango, pompieri al lavoro per salvarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma sono intervenuti a Capranica Prenestina per soccorrere un puledro rimasto impantanato nel fango in una zona impervia. Per mettere in salvo il quadrupede è stato richiesto anche l'intervento dell’elicottero Drago 57 che però è dovuto rientrare alla base senza riuscire a dare lo sperato apporto. Per questo i pompieri stanno lavorando per salvare l'animale. (Rer)