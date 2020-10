Ue-Cina: Beghin (M5s), voto a favore accordo protezione IG è buona notizia per Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto a stragrande maggioranza della commissione commercio del Parlamento europeo sull'accordo Ue-Cina sulla protezione delle indicazioni geografiche "è una buona notizia per il Made in Italy". Lo ha dichiarato la capo delegazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo, Tiziana Beghin. "Un quarto dei 100 prodotti che saranno protetti in Cina parla italiano: mozzarella, pecorino, gorgonzola, Chianti, Barolo e molti altri. Con questo accordo inauguriamo una nuova stagione nel commercio europeo: più vicino alle Pmi, più rispettoso delle eccellenze e migliore per i cittadini", ha aggiunto. "Le eccellenze italiane sono sempre più richieste all'estero. Con 13 miliardi di euro di export, la Cina è il secondo mercato per le indicazioni protette europee e grazie a questo accordo le nostre esportazioni aumenteranno ancora e con esse i nuovi posti di lavoro in Italia", ha continuato. "Questo è un primo passo perché si sta già lavorando ad una seconda intesa che estenderà la protezione ad altre 175 DOP e IGP. Andiamo avanti nella tutela delle nostre eccellenze", ha concluso. (Beb)