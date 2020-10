Energia: A2A e Aeb, perfezionata l’integrazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il provvedimento di autorizzazione emesso nei giorni scorsi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, A2A e Ambiente Energia Brianza (Aeb) hanno proceduto ad implementare il percorso di integrazione industriale territoriale, sottoscrivendo oggi l’atto di scissione per il perfezionamento dell’operazione, con efficacia prevista per il 1° novembre 2020. Nei prossimi giorni saranno posti in essere gli ulteriori atti e adempimenti per il completamento dell’integrazione. AEB vedrà l’ingresso nel proprio capitale sociale di A2A con una quota pari al 34%, mentre i Comuni soci manterranno la maggioranza delle azioni, con il ruolo di capofila al Comune di Seregno, con circa il 37per cento. L’aggregazione permetterà di rinforzare la competitività e la vocazione territoriale di AEB, garantendo una crescita sostenibile e duratura nel tempo. (segue) (Com)