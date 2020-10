Maltempo: Regione Lombardia ha chiesto stato emergenza per Orobie e Valtellina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia ha chiesto al Governo lo stato di emergenza per il maltempo che ha colpito in particolare le Alpi Orobie e la Valtellina a seguito dei fenomeni meteorologici si sono verificati soprattutto dal 2 al 5 ottobre scorsi". Lo comunicano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. "Nella lettera inviata al presidente del Consiglio dei Ministri - ha spiegato il presidente Fontana - si sottolinea che nei primi giorni del mese di ottobre si sono verificati fenomeni meteorologici di significativa intensità, che hanno causato danni diffusi in tutta la Lombardia, colpendo un territorio già provato da calamità nei mesi precedenti". L'evento in questione, in particolare, ha iniziato a manifestarsi con particolare intensità nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre e si è protratto per i giorni successivi. (segue) (Com)