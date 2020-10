Maltempo: Regione Lombardia ha chiesto stato emergenza per Orobie e Valtellina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla Lombardia - ha sottolineato l'assessore Foroni - sono caduti quantitativi di pioggia con picchi oltre i 400 millimetri, soprattutto nella zona Alpi Orobie e Valtellina, accompagnati da forti raffiche di vento. Il maltempo ha provocato un repentino innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua e un'imbibizione dei terreni, dando luogo a numerosi eventi franosi che hanno interrotto strade provinciali e comunali. Inoltre è stata compromesse compromessa la funzionalità idraulica di numerosi alvei". L'azione del vento ha provocato anche numerose cadute di alberi. Sono state interrotte le vie di comunicazione e le reti elettriche. In alcuni casi è stata interrotta anche la distribuzione dell'energia elettrica. Alcuni nuclei abitati poi sono rimasti isolati da frane. "Tra questi - ha aggiunto Foroni - vorrei ricordare gli abitati di Cusio e Averara in provincia di Bergamo, Sondalo località Fumero e Gerola Alta in provincia di Sondrio. Danni anche a Corteno Golgi in provincia di Brescia. Complessivamente sono state coinvolte circa 150 persone". (segue) (Com)