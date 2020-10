Maltempo: Regione Lombardia ha chiesto stato emergenza per Orobie e Valtellina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni complessivi, secondo una prima stima, ammontano a circa 77 milioni di euro. Di questi, 22 riguardano danni riportati dalle infrastrutture e 42 il territorio. Il resto riguarda le abitazioni e le attività produttive ed economiche. Le provincie più colpite sono quelle di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese. Non sono stati risparmiati neppure i territori confinanti con la Regione Piemonte. Gravi i dissesti sugli argini dei Fiumi Sesia e Po che hanno determinato rischio per la popolazione e danni all'agricoltura. "Regione Lombardia - ha concluso Foroni - è intervenuta con il sistema di Protezione Civile, allertando e coinvolgendo le strutture locali ed il volontariato territoriale per le azioni di supporto alla popolazione. Misure simili ed altrettanto rilevanti sia in termini economici che di impegno del Volontariato sono state messe in campo per gli eventi di giugno, luglio e fine agosto". (Com)