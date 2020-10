Covid: Moles (FI), governo pubblichi verbali Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le disposizioni contenute nel nuovo dpcm, pubblicato qualche giorno fa, colpiscono dei settori già durante colpiti come la ristorazione, lo spettacolo, le palestre. Proprio per questo motivo ho presentato, insieme ad altri miei colleghi di Forza Italia, un'interrogazione al presidente del Consiglio, al ministro della salute e dello sviluppo economico nella quale richiediamo se il governo non ritenga opportuna l'immediata pubblicazione dei verbali del Cts e dei dati sul numero dei contagi e sui relativi luoghi di probabile infezione alla base delle decisioni di chiusura di interi settori economici". Lo afferma Giuseppe Moles, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "Inoltre - aggiunge - considerata l'estrema delicatezza delle decisioni assunte nel citato dpcm e considerato anche che in molte parti d'Italia numerose categorie hanno iniziato a manifestare il loro malessere, se non ritengano opportuno fornire ogni utile informazione sulle modalità con cui sono state decise le chiusure di interi comparti produttivi".(com)