Venezuela: oppositore Lopez, grazie a Spagna e a Unione europea per sostenere causa della libertà

- L'oppositore venezuelano Leopoldo Lopez ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza riservata a lui e ai familiari e a tutti gli organismi internazionali, a partire dell'Unione europea, per l'impegno a favore della "liberazione" del Venezuela dalla "dittatura" di Nicolas Maduro. "Ringrazio la Spagna, il popolo spagnolo, il regno di Spagna e il governo di Spagna per l'accoglienza riservata alla mia famiglia", ha detto Lopez nella prima conferenza stampa tenuta a Madrid, pochi giorni dopo aver lasciato il paese. "Ringrazio l'Unione europea per aver sostenuto la causa della libertà del Venezuela, i paesi americani e il popolo del Venezuela che", ha sottolineato, "sta soffrendo molto non a causa di una tragedia o di una guerra, non solo per la pandemia, ma per un disastro che è conseguenza diretta di un modello di governo totalmente fallito, e repressivo", ha detto Lopez. (Spm)