Francia: fonti stampa, Macron interverrà domani sera per annunciare nuove misure

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, si esprimerà domani alle 20 per annunciare nuove misure decise nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv", citando alcune fonti. Tra le ipotesi c'è il ritorno ad una quarantena generale di quattro settimane, con scuole e servizi pubblici che rimarranno aperti, così come le attività strategiche. Il telelavoro sarà fortemente raccomandato. Oggi li primo ministro Jean Castex ha dichiarato che "nuove misure" sono "indispensabili" per frenare la crisi sanitaria. "Dobbiamo mobilitare non solamente la rappresentazione nazionale ma il resto del nostro paese", ha scritto il premier su Twitter.(Frp)