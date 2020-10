Germania: Cdu, per Bouffier le accuse di Merz sul complotto sono sciocche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono “sciocche, sbagliate e assurde” le accuse rivolte alla dirigenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) da Friedrich Merz, esponente della destra del partito e candidato a suo presidente. È quanto affermato da Volker Bouffier, vicepresidente della Cdu e primo ministro dell'Assia, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Merz ha accusato la dirigenza della Cdu di aver ordito un complotto per impedirgli di ottenere la guida del partito. A tal fine, “l'establishment” della Cdu avrebbe deciso di rinviare il congresso dedicato a eleggere il prossimo leader, previsto a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre prossimo. Nella giornata di ieri 26 ottobre, la presidente dimissionaria della Cdu, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, ha annunciato che ogni decisione in merito alla riunione verrà assunta il 16 gennaio prossimo. Il congresso della Cdu è stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus e al fine di rispettare le regole anticontagio in vigore in Germania. Oltre a Merz sono candidati a presidente della Cdu il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, e il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen. (Geb)