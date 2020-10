Cipro: primo incontro il 3 novembre tra presidente Anastasiades e neo leader turco-cipriota Tatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Nicos Anastasiades e il neoeletto leader turco-cipriota Ersin Tatar si incontreranno per la prima volta il 3 novembre. Lo ha annunciato oggi il portavoce delle Nazioni Unite a Cipro. La riunione informale si svolgerà sotto gli auspici del rappresentante speciale del segretario generale a Cipro, Elizabeth Spehar, nella residenza del capo della missione nell'area protetta delle Nazioni Unite alle 19. In un annuncio, Spehar ha detto che non vedeva l'ora di ospitare Anastasiades e Tatar per il loro primo incontro informale insieme come leader delle due comunità greco e turco-cipriota. (segue) (Res)