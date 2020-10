Ostia: De Priamo-Masi (FdI), Raggi intervenga per tutelare 'zona franca' su Pontile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno "ha mai messo in dubbio -si legge nella nota degli esponenti di FdI- che il Pontile fosse zona franca per il commercio, tranne i pentastellati del X Municipio, che sin dall'inizio hanno visto la Deliberazione del 2003, che riprende quella del 1997, come qualcosa di cui sbarazzarsi. La giustificazione addotta è che la terrazza di Roma sia aperta ad attività a scopo di lucro solo su decisione del Consiglio e con permessi temporanei, senza ulteriori dettagli e paletti. Si dà il via così a una serie di richieste che non sarà facile arginare -conclude la nota- , ci auguriamo che la sindaca ci risponda al più presto e non sacrifichi il pontile solo per accontentare qualcuno dei suoi. La città deve essere, per un sindaco, la priorità". (Com)