Difesa: fonti stampa, Grecia pronta ad acquistare F-35 dagli Usa

- La Grecia potrebbe ricevere dagli Stati Uniti sei jet F-35 originariamente destinati alla Turchia. E' quanto si legge sul quotidiano greco "Estia". Durante la recente visita del segretario di Stato Usa Mike Pompeo in Grecia, scrive il quotidiano, sarebbe stata concordata la fornitura di complessivi 20 F-35 alla Grecia: i primi sei saranno acquistati nel 2022 e arriveranno insieme ai primi sei Rafale, la cui consegna è stata concordata con la Francia. I velivoli in arrivo dagli Usa saranno dipinti di bianco e blu, ovvero con i colori della bandiera ellenica. "Estia" riferisce inoltre che gli Usa intendono vendere alla Grecia gli F-35, ordinati in precedenza dalla Turchia, tramite procedure G2G. A far invertire la decisione di Washington sulla vendita di questi mezzi ad Ankara, la scelta turca di attivare i sistemi missilistici russi S-400. Il quotidiano greco fa quindi riferimento anche alla possibilità che gli Stati Uniti decidano di far spostare i mezzi che sono oggi di stanza alla base militare Nato di Incirlik, in Turchia, nell'isola greca di Creta.(Gra)