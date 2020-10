Aerospazio: Di Stefano, memorandum tra Esa e Nasa tassello per riportare uomo sulla luna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano commenta la firma del memorandum tra Esa e Nasa sul Lunar Gateway, la futura stazione in orbita cislunare parte del progetto Artemis, nell'ambito di una collaborazione con Stati Uniti, Canada e Giappone. Lo riferisce la Farnesina tramite una nota. "La firma del memorandum sul Lunar Gateway - ha dichiarato il sottosegretario Di Stefano - è un ulteriore fondamentale tassello nel mosaico di accordi che permetterà di riportare gli esseri umani sulla Luna, e l'Italia è in prima linea all'interno dell'Esa sia promotore di questo accordo che come capacità industriale coinvolta". Il Comitato intergovernativo Iga-Cc, che ha affiancato Esa nella negoziazione del memorandum, è infatti da gennaio scorso a presidenza italiana, riflettendo il rilancio del nostro impegno a favore dei progressi tecnologico-scientifici e industriali sul fronte spazio, culminati con la collocazione dell'Italia quale terzo contributore all'Agenzia spaziale europea, in occasione della Conferenza ministeriale Esa di Siviglia, nel novembre del 2019. (segue) (Com)