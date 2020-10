Aerospazio: Di Stefano, memorandum tra Esa e Nasa tassello per riportare uomo sulla luna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo storico accordo comporta un contributo essenziale dei partner europei al primo presidio umano in prossimità della Luna, attraverso moduli di servizio Esm per la navicella Nasa Orion, moduli abitativi per astronauti I-HAB, nonché strumenti di comunicazione, rifornimento e cupola di osservazione analoghi a quelli della Stazione Spaziale Internazionale Iss (programma Esprit). Questi elementi saranno costruiti in Europa e in buona parte in Italia, e l'Esa avrà accesso a tre opportunità di volo e di permanenza sul Gateway per astronauti europei. Il Gateway permetterà l'esplorazione e la permanenza stabile intorno e sulla Luna, e servirà come esperienza per le tecnologie necessarie alle future missioni su Marte, secondo i piani e gli impegni adottati nell'ultima ministeriale Esa di Siviglia. I risultati di questo progetto consentiranno di proteggere e migliorare la vita sulla Terra e i relativi investimenti porteranno progressi per la nostra economia della conoscenza e posti di lavoro per la filiera spaziale dell'industria europea e in particolare italiana. (segue) (Com)