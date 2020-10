Aerospazio: Di Stefano, memorandum tra Esa e Nasa tassello per riportare uomo sulla luna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum proietta verso nuove frontiere decenni di collaborazione Esa-Nasa sulla Stazione spaziale Internazionale Iss. La sua conclusione ha visto gli Stati Esa partecipanti coinvolti tutti insieme, ma formalmente come un solo partner europeo e il coordinamento intergovernativo tra Usa, Europa, Canada e Giappone è destinato a proseguire. "Pochi giorni fa il sottosegretario Fraccaro ha sottoscritto la Dichiarazione congiunta con la Nasa e la partecipazione italiana agli Artemis Accords, complemento bilaterale per la realizzazione dell'intero progetto Artemis, cioè il ritorno e la permanenza dell'essere umano sulla Luna, in vista della futura esplorazione marziana. Questa missione vede nel Lunar Gateway Esa-Nasa un complemento strutturalmente indispensabile e l'Italia è orgogliosa di esserne parte attiva", ha concluso Di Stefano. (Com)