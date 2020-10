Covid: nel Lazio oggi 1.993 casi di cui 1.007 a Roma, 23 morti e oltre 25 mila tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 25 mila tamponi (più 6.231), nel Lazio si registrano oggi 1.993 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 295), di cui 1.007 a Roma. Inoltre, si registrano 23 decessi e 234 guariti (più 143). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Migliora leggermente il rapporto tra positivi e i tamponi - commenta l'assessore D'Amato -. Inoltre, 517 tirocinanti del corso formativo di medicina generale saranno impegnati nelle Asl per le attività di contact tracing. Ad oggi ci sono 1.129 posti letto di residenze alberghiere assistite per il decorso dei clinicamente guariti ma ancora positivi (518 posti disponibili) - aggiunge l'assessore -. Prosegue il percorso di potenziamento dei posti letto Covid nelle strutture della rete ospedaliera". (segue) (Rer)