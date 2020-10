Polonia: manifestazioni pro-aborto davanti al Parlamento, domani previsto sciopero delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce la protesta contro la sentenza della Corte costituzionale che nega il diritto all'aborto. Mentre in varie città si susseguono le manifestazioni, a Varsavia, davanti al Parlamento, è radunata da ore diversa gente che protesta contro il governo. Intorno al Parlamento sono bloccate molte strade. Il tono della protesta sta evidentemente salendo e per domani l'associazione Ogolnopolski Strajk Kobiet (Movimento nazionale delle donne scioperanti) ha invitato tutte le donne a non lavorare anche a costo di perdere il guadagno o chiedendo ferie non retribuite.(Vap)