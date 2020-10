Decreto Ristori: Confesercenti, imprese in panne, governo sostenga tutte attività colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, al termine dell'incontro tra esecutivo e parti sociali ha affermato: "Abbiamo apprezzato la disponibilità mostrata dal governo durante l'incontro. Da parte nostra, abbiamo ribadito con fermezza la necessità di sostegni adeguati, certi e veloci per tutte le attività colpite, nessuna esclusa. La salute pubblica è una priorità. L'impatto negativo della seconda ondata e delle misure di restrizione è diffuso. Tra i comparti che verranno ulteriormente compromessi, piscine, palestre, centri benessere e termali, teatri, sale cinematografiche e sale per il gioco legale, direttamente chiusi dal Dpcm, così come le imprese dei convegni, degli eventi e delle sagre, con tutte le attività della filiera, dalla pubblicità e il marketing agli animatori, fino alle attività di commercio su area pubblica. Impatto gravissimo anche per la somministrazione: la chiusura anticipata alle 18.00 di fatto azzera i fatturati di ristoranti, pub e bar, già affondati dal crollo del turismo e dallo smartworking".