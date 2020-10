Decreto Ristori: Confesercenti, imprese in panne, governo sostenga tutte attività colpite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri settori - continuato De Luise - subiranno l’effetto negativo del Dpcm anche se non citati direttamente nel provvedimento. La restrizione alla mobilità sarà un duro colpo per tutta la filiera turistica, da ncc e bus turistici ad agenzie di viaggio, guide ed accompagnatori, animatori, fino alle attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Anche il commercio in sede fissa, su aree pubbliche e nei centri commerciali, inevitabilmente, risentirà del calo dei consumi che seguirà i limiti alla socialità. Alcuni comparti in particolare - come i fioristi, la moda, parrucchieri e servizi estetici - saranno inoltre ulteriormente danneggiati dallo stop a cerimonie ed eventi". (segue) (Com)