Decreto Ristori: Confesercenti, imprese in panne, governo sostenga tutte attività colpite (3)

- "Le imprese hanno bisogno di sostegni adeguati e rapidi: i ritardi che si sono verificati nel recente passato non devono e non possono più ripetersi. Alcune importanti misure annunciate, come quelle per i centri storici e la ristorazione, non si sono mai concretizzate, perché mancano ancora i decreti attuativi. Dobbiamo cambiare passo: il governo si è impegnato ad agire con la massima velocità. Sarà necessario un monitoraggio accurato, assieme alle associazioni di categoria, per rilevare puntualmente gli effetti dei provvedimenti sulle imprese. Con senso di responsabilità da parte di tutti, ce la faremo. Ora - ha concluso De Luise - attendiamo il testo definitivo del provvedimento per darne un giudizio di merito". (Com)