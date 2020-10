Banche: Masi (Uilca) ad Abi, democrazia sindacale non può essere sospesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo a conoscenza del rapido e progressivo peggioramento della situazione dovuta al Covid-19, che monitoriamo con costanza e attenzione: stiamo ricevendo segnalazioni di molti casi di contagi tra i bancari, soprattutto in Lombardia e soprattutto presso le sedi centrali e le grandi filiali delle banche. Così in una nota il segretario generale Uilca Massimo Masi. “L’incontro con l’Associazione bancaria italiana per fare il punto sulla situazione, rinviato da tempo e in programma per il prossimo giovedì 29, è purtroppo slittato ancora a causa della nuova situazione di emergenza: dall’inizio della pandemia ad oggi abbiamo siglato, solo per il settore bancario, quattro protocolli con Abi circa le misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus, ma è giunto il momento di fare di più”, ha detto, valutando positivamente il ritorno al sistema degli appuntamenti in banca ma sottolineando la necessità di trovare soluzioni per il personale in condizioni di fragilità e per gli immunodepressi. “Importante è anche rendere efficace il sistema delle turnazioni ed essere intransigenti sulla mancata disponibilità dei dispositivi di protezione o per altre inadempienze da parte delle banche, per la tutela della salute del personale dipendente e della clientela: non ultimo vogliamo ricordare ad Abi la questione della democrazia sindacale che nel nostro paese non è sospesa”, ha continuato, ricordando che Abi si era impegnata, entro il 30 giugno, a presentare una proposta che tenesse conto dell’eccezionalità del momento, soprattutto in considerazione delle migliaia di lavoratrici e lavoratori in smart working. (Com)