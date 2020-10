India: discorsi d’odio e violenza, si dimette dirigente Facebook Ankhi Das

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ankhi Das si è dimessa oggi da direttrice delle politiche di Facebook in India. Nel comunicato con cui ha rassegnato le dimissioni ha spiegato che ha preso la decisione per perseguire il suo “interesse nel servizio pubblico” e ha ricordato il lungo impegno nella missione del social network di “connettere le persone e costruire comunità”, concludendo che dopo nove anni quella missione è stata in buona parte compiuta. Non si fa riferimento alla vicenda che l’ha vista coinvolta negli ultimi mesi: ad agosto il “Wall Street Journal” ha rivelato che la dirigente si era opposta alla rimozione dell’account di Raja Singh, membro del Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi, per violazione dei regolamenti sui discorsi di odio e violenza. La questione era finita all’attenzione della commissione parlamentare sulla Tecnologia dell’informazione, che all’inizio di settembre aveva convocato Ajit Mohan, vicepresidente e direttore per l’India di Facebook, affinché fornisse spiegazioni sulla presunta mancata applicazione delle regole a favore di alcune parti politiche, in particolare del Bjp. Successivamente l’account di Singh è stato rimosso.(Inn)