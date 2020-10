Tanzania: elezioni generali, rilasciato il candidato di opposizione di Zanzibar dopo l'arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza di Zanzibar e leader dell’Alleanza per il cambiamento e la trasparenza (Act-Wazalendo), Maalim Seif Sharif Hamad, è stato rilasciato dalla polizia, che lo aveva arrestato oggi per aver tentato di esprimere il suo voto anticipato. Lo riferisce la stampa locale, precisando che il candidato del principale partito di opposizione è tornato a denunciare una "farsa elettorale" in vista del voto di domani. Hamad era già in passato finito nel mirino delle autorità di Dodoma, che gli avevano vietato di svolgere la campagna elettorale per presunte violazioni delle norme sul voto. In una nota ripresa dai media locali, il partito ha affermato che il suo candidato è stato arrestato mentre cercava di esprimere il suo voto anticipato, strumento previsto dalla Costituzione tanzaniana per gli abitanti di Zanzibar ma fortemente osteggiato dall’opposizione – e dallo stesso Hamad – che lo ritengono capace di incentivare brogli e pratiche scorrette. Le elezioni a Zanzibar si terranno domani insieme a quelle del resto della Tanzania: gli elettori sceglieranno il presidente dell’arcipelago, i membri del parlamento e i consiglieri locali. Zanzibar e la Tanzania continentale (allora Tanganica) erano due entità distinte che si unirono nel 1964, poco tempo dopo la rivoluzione di Zanzibar. (Res)