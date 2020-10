Messico: morte manifestante, arrestati sei agenti della Guardia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Messico (Fgr) ha ordinato l'arresto di sei agenti della Guardia nazionale accusati di responsabilità nel caso di Yessica Silva, morta durante le manifestazioni svolte a settembre contro il trasferimento di acque fluviali agli Stati Uniti. L'arresto, eseguito dalla stessa Guardia nazionale, segue indagini dalle quali sono emersi indizi che fanno rimandano a una possibile responsabilità degli agenti, impegnati a liberare la diga La Boquilla dall'occupazione organizzata da alcuni agricoltori. I sei agenti sono al momento sottoposti ad arresto preventivo in attesa di sapere se nei loro confronti si aprirà il processo per reati contro l'amministrazione della giustizia e omicidio. Il presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, ha assicurato oggi in conferenza stampa che l'impegno del governo è quello di collaborare al massimo perché nessuno sia sottratto alle sue responsabilità. (segue) (Mec)