Messico: morte manifestante, arrestati sei agenti della Guardia nazionale (4)

- Il "buon accordo", raggiunto mercoledì prevede che per estinguere il vecchio debito, alcune centinaia di milioni di litri d'cqua, il Messico spenderà le riserve di altre dighe internazionali sul Rio Bravo. L'accordo che apre il nuovo ciclo quinquennale, "acta 325", consente inoltre al Messico di trattenere volumi d'acqua destinati agli Usa in caso di "ragioni umanitarie", come ad esempio siccità record, catastrofi naturali o rotture delle infrastrutture idriche. Le parti hanno inoltre riattivato il meccanismo di cooperazione che dovrà permettere, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni, una migliore gestione binazionale delle risorse. Gli Usa, ha detto Lopez Obrador, hanno "capito la circostanza speciale della consegna dell'acqua, soprattutto per le tensioni a Chihuahua, e per l'atteggiamento poco responsabile delle auotirtà di Chihuahua". (Mec)