Decreto Ristori: Catalfo, altre sei settimane di Cig, prorogato al 31 gennaio blocco licenziamenti

- Per tutte le imprese "abbiamo garantito altre sei settimane di Cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori quattro settimane di esonero contributivo. Al contempo, proroghiamo il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio". Lo scrive su Facebook la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, dopo l'approvazione del Decreto Ristori in Consiglio dei ministri. Catalfo ha sottolineato che "anche le aziende stanno compiendo sforzi enormi. Per quelle interessate dal dpcm - annuncia - è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre".(Rin)