- "Abbiamo un trend dell’epidemia in aumento più marcato nelle ultime due tre settimane, ed un numero di decessi ancora limitato, così come quello dei posti in terapia intensiva, anche grazie all’aumento della disponibilità". Lo ha chiarito il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante una conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. (Rin)