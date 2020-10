Bulgaria: ministero Finanze, piano di bilancio coordinato con la presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di bilancio per il 2021 è stato coordinato dal governo della Bulgaria con la presidenza della Repubblica. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze, secondo quanto riferisce il sito "Darik". Il presidente Rumen Radev, proseguono dal ministero, ha concordato sul piano senza inviare note in merito per delle correzioni. Il commento del ministero è giunto in replica alle dichiarazioni del presidente Rumen Radev che ha criticato oggi il piano di bilancio 2021 proposto dal governo definendolo "rovinoso per il paese". "Il governo ha proposto un bilancio rovinoso con una spesa enorme senza obiettivi, senza procedure chiare e senza presentare i risultati di queste uscite", ha detto Radev secondo quanto riferisce la stampa locale. Radev ha proseguito affermando che il premier Bojko Borisov "è consapevole di comprare lusso e potere con i soldi della gente, oltre che di rendere le generazioni future schiave di enormi spese". Il capo dello Stato ha ricordato come da tempo insista per fare in modo che vengano pubblicati i criteri utilizzati per concedere gli appalti delle grandi opere, in particolare quelle infrastrutturali come la costruzione della rete autostradale. "Lo stesso vale per le dighe (fluviali): il denaro viene distribuito secondo criteri sconosciuti", ha detto Radev. (Seb)